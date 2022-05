Bellaria: a fuoco una abitazione in ristrutturazione, Vigili impediscono che si propaghi [Video]

Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio, intorno alle 15, in via Piemonte a Bellaria. Le fiamme sono scaturite da una villetta in ristrutturazione ed hanno subito avvolto il tetto della struttura. Ampie volute di fumo nero si sono levate richiamando molti curiosi. Ci sarebbero state anche delle esplosioni, causate dalla presenza sul cantiere, di alcune bombole. Sul posto i Vigili del Fuoco di Rimini intervenuti con tre mezzi. Gli idranti hanno impedito che il fuoco si sviluppasse ulteriormente, Per fortuna senza coinvolgere persone. Sul posto, per sicurezza anche una ambulanza del 118 che ha seguito le operazioni di spegnimento. Le fiamme hanno raggiunto anche ad una abitazione adiacente. Sul posto i Carabinieri di Bellaria e la medicina del lavoro.

