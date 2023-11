CRONACA Bellaria: albergatore muore dopo 16 giorni da un'aggressione, disposta l'autopsia I malviventi, contro cui aveva presentato denuncia, vedono lievitare l’accusa da rapina a omicidio.

Anziano picchiato durante una rapina a Bellaria Igea Marina è deceduto dopo due settimane di agonia all'ospedale “Infermi” di Rimini. Ennio Quadrelli, 87 anni, era stato aggredito il primo novembre alle 21.30 mentre stava rientrando all'hotel Majestic, di proprietà, sul lungomare Panzini dove soggiornava abitualmente in inverno. Due uomini, col volto coperto, l'avevano quindi bloccato e colpito alla nuca col calcio di una pistola.

Sotto la minaccia dell'arma, l'avevano spinto nella hall, rapinato del cellulare e di 200 euro, e picchiato a sangue per farsi aprire la cassaforte di cui però l'anziano non aveva le chiavi. Quando i banditi hanno capito che non mentiva, l'hanno lasciato a terra tumefatto. È stato lo stesso pensionato a chiamare i soccorsi.

L'uomo è stato trasportato all'ospedale di Cesenatico, per le prime cure, e presto dimesso. Nei giorni scorsi, lamentando forti dolori alla testa, l’albergatore era stato ricondotto all’ospedale dai familiari, dove si è spento.

L'accusa per i due rapinatori è ora di omicidio volontario. Sul caso indagano i carabinieri di Bellaria. Le cause del decesso saranno comunque chiarite dall'autopsia, disposta dal magistrato di turno.



