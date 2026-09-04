CRONACA Bellaria, auto esce di strada e si ribalta più volte: giovane in codice rosso al Bufalini | FOTO L’incidente sulla Statale 16 nei pressi dell’Iper Rubicone. Nell’impatto sono esplosi gli airbag della Volkswagen

Bellaria, auto esce di strada e si ribalta più volte: giovane in codice rosso al Bufalini | FOTO.

Grave incidente stradale nella prima serata di giovedì 3 settembre lungo la Statale 16, a Bellaria Igea Marina. L’allarme è scattato intorno alle 20, nei pressi dell’Iper Rubicone, all’altezza del cavalcavia numero 20.

Per cause ancora in corso di accertamento, un giovane italiano del posto, alla guida di una Volkswagen, è uscito di strada. La vettura si è ribaltata più volte e nell’impatto sono esplosi gli airbag.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale. Il giovane è stato soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale Bufalini di Cesena, dove è stato affidato alle cure dei medici.

La Polizia Stradale ha effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e chiarire le cause che hanno portato l’auto a uscire dalla carreggiata.

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