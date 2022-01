Una Lancia Ypsilon è finita distrutta nel fosso dopo aver carambolato. E' successo nel pomeriggio di oggi in via Ravenna. Per cause ancora in corso d'accertamento il conducente del mezzo, pare una donna, ha perso il controllo finendo nel fossato che costeggia la carreggiata. Il guidatore non risulta in pericolo di vita. Sul posto i mezzi dei Vigili del Fuoco e l'Ambulanza. Per i rilievi del caso è intervenuta la Polizia Municipale di Bellaria Igea Marina.