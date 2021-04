Bellaria: ciclista perde controllo e si scontra contro un muro, trasportata al Bufalini

Incidente grave nel primo pomeriggio a Bellaria Igea Marina in Via Antonio Rosmini, nei pressi del civico 21. Secondo le prime ricostruzioni una donna in sella ad una bicicletta, per ragioni da accertare, avrebbe perso il controllo, scontrandosi contro il muro. Nell'impatto ha riportato un'importante trauma cranico, che ha richiesto l'intervento del Pronto Soccorso. Data la gravità delle lesioni la donna è stata trasportata all'Ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto per i rilievi la Polizia Municipale.