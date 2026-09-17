CRONACA Bellaria, cocaina nascosta nella scarpiera e sotto una tegola: arrestato un 50enne Sequestrate 91 dosi per circa 160 grammi. L'uomo era già agli arresti domiciliari per un altro procedimento

Bellaria, cocaina nascosta nella scarpiera e sotto una tegola: arrestato un 50enne.

Nascondeva la cocaina nella scarpiera e sotto una tegola sulla terrazza: complessivamente 91 dosi, per circa 160 grammi. Nella serata di mercoledì 16 settembre la Polizia di Stato ha arrestato in flagranza a Bellaria un cittadino albanese di 50 anni, ritenuto responsabile di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'intervento è partito da alcune segnalazioni su una presunta attività di spaccio a Bellaria. Durante un servizio di osservazione, gli investigatori hanno documentato la cessione di una dose di cocaina a un italiano di 40 anni, poi segnalato alla Prefettura come consumatore.

Subito dopo, gli agenti della Squadra Mobile hanno perquisito l'abitazione del 50enne, che era già agli arresti domiciliari nell'ambito di un diverso procedimento penale. Gli investigatori dell'Antidroga hanno trovato parte della cocaina all'interno di una scarpiera e il resto nascosto sotto una tegola sulla terrazza del balcone della cucina.

In tutto sono state sequestrate 91 dosi di cocaina, per un peso di circa 160 grammi, insieme a 665 euro in contanti e a materiale utilizzato per confezionare le dosi. Al termine degli accertamenti, l'uomo è stato arrestato e messo a disposizione dell'Autorità giudiziaria per il giudizio direttissimo.

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