RIMINI Bellaria: fermato un 34enne italiano accusato di furto e rapina

Bellaria: fermato un 34enne italiano accusato di furto e rapina.

Carabinieri di Rimini, hanno arrestato un 34enne italiano senza fissa dimora, per rapina e tentato furto. L'uomo si ritiene sia il responsabile di una tentata rapina avvenuta lo scorso settembre all'Ufficio postale di Bellaria: si era introdotto in un orario di chiusura al pubblico tramite una porta lasciata aperta, ma ha trovato le casse vuote. Rimasto a mani vuote, si era diretto verso il vicino supermercato “Coop” dove, dopo aver minacciato un cassiere, si era fatto consegnare poco meno di 200 euro in contanti. Si è poi allontanato dal luogo a bordo di bicicletta. Un successivo arresto mentre indossava gli stessi abiti ripresi dalle telecamere dell'Ufficio postale, hanno permesso di ricollegarlo anche a quella vicenda. L'uomo comparirà davanti al giudice per l'interrogatorio di garanzia.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: