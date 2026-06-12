Bellaria, fugge scalza da casa e corre dai Carabinieri: scatta l'arresto del marito violento

Anni di minacce di morte, percosse e privazioni nei confronti della moglie e dei tre figli, culminati nel maggio scorso in un tentativo di strangolamento per sottrarre il cellulare alla donna: un 57enne di origine albanese è stato arrestato dai Carabinieri di Bellaria Igea Marina con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale sulla moglie.

I militari hanno notificato all'uomo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Rimini Alessandro Capodimonte, al termine delle indagini coordinate dal sostituto procuratore Davide Ercolani. Le denunce della moglie risalgono al 2018, quando la coppia viveva ancora a Subiaco, in provincia di Roma. Dopo il trasferimento in Romagna nel 2022, le vessazioni non si sono interrotte, estendendosi anche ai tre figli.

Descritto come un maniaco del controllo, geloso al punto di sorvegliare la moglie anche sul posto di lavoro, l'uomo la costringeva a subire rapporti sessuali, da cui le ipotesi di violenza sessuale a suo carico. L'episodio decisivo è avvenuto nel maggio scorso: durante un attacco di rabbia, il 57enne ha tentato di strangolare la donna. Riuscita a liberarsi, la moglie è corsa in strada scalza e ha raggiunto la caserma dei Carabinieri, dove ha raccontato di nuovo gli anni di abusi, acuiti — secondo la denuncia — da quando aveva chiesto la separazione. L'uomo si trova ora nel carcere dei Casetti di Rimini in attesa dell'interrogatorio di garanzia.









