Bellaria, funerale di Evan Delogu: amici, parenti e celebrità accanto alla famiglia

C’è un silenzio profondo a Bellaria Igea Marina, rotto solo dal pianto di chi non riesce a rassegnarsi. Nella chiesa del cimitero cittadino, i funerali con rito ortodosso di Evan Oscar Delogu, 18 anni, morto mercoledì in un tragico incidente in via Pisani mentre era in sella alla sua moto, una Benelli 750. Ci sono tutti: parenti, amici, conoscenti, i compagni di classe. Una folla commossa si stringe attorno ai genitori, Walter Delogu e Livia Avram, e alla sorella Andrea.

Tutto lo ricorda, tutto lo omaggia in un'ora di raccoglimento e dolore profondo: dai cartelloni pieni di affetto e dolore, alle corone di fiori. La bara bianca e i singhiozzi sommessi di chi non riesce a credere all’addio. La cerimonia si è conclusa al camposanto adiacente, dove – secondo il rito ortodosso – il feretro è stato sepolto nella terra. In silenzio, oltre cinquecento persone hanno sfilato per un ultimo saluto. Andrea Delogu, accovacciata vicino alla tomba, si è raccolta in un lungo momento di preghiera, chiusa nel dolore per un fratello che per lei era “come un figlio”. Nessuno dei familiari ha parlato: hanno lasciato il cimitero in silenzio, tra le lacrime e gli applausi della folla.







