Bellaria: gruppo di ragazzi, nonostante avvertimento Polizia, restano vicini senza mascherina, multati.

Venti ragazzi, tra cui molti minorenni, sono stati multati dalla polizia locale di Bellaria Igea Marina (Rimini) per assembramenti senza mascherina. E' accaduto nel fine settimana in piazza Matteotti, in pieno centro a Bellaria Igea Marina, dove gli agenti della Polizia Locale hanno identificato e multato i ragazzi con un verbale da 280 euro. Prima che scattassero le multe, la polizia aveva già chiesto in più occasioni, ma senza successo, ai ragazzi di allontanarsi per non creare assembramenti e di indossare la mascherina.

Nel fine settimana sono stati anche sanzionati due pubblici esercizi per il mancato rispetto delle misure anti contagio. In particolare, l'uno è risultato aperto abbondantemente dopo le 18, mentre l'altro faceva somministrazione ai clienti all'interno del locale. Tra gli avventori anche una 40enne residente che, avendo fornito false generalità, è stata denunciata.



