Bellaria-Igea Marina, a fuoco un appartamento: i vigli del fuoco salvano due uccellini domestici

La sala operativa dei Vigili del Fuoco ha ricevuto la richiesta di intervento intorno alle 22:20 – 22:30 di sabato: segnalato un incendio in un appartamento al secondo piano di una palazzina in Via Torre, nel comune di Bellaria-Igea Marina.

Le fiamme avevano invaso un’appartamento al secondo piano, saturando l'ambiente di fumo, quando la prima squadra del comando di Rimini, supportata dall'autobotte, è arrivata sul posto. Durante le operazioni di spegnimento dell'incendio e di messa in sicurezza dell'area, sono stati individuati e salvati due uccellini domestici.

Gli animali, nonostante il forte fumo, sono stati recuperati e affidati alle cure dei proprietari. Nessuna persona è rimasta coinvolta dall’incendio. L'operazione ha permesso di circoscrivere i danni all'unità abitativa coinvolta. Sulla dinamica e sulle esatte cause che hanno innescato l'incendio, sono in corso le indagini da parte degli inquirenti.

















