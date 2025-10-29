CRONACA Bellaria Igea Marina, muore a 18 anni in un incidente in moto: la vittima è Evan Oscar Delogu Il giovane ha perso il controllo in via Vittor Pisani: inutili i soccorsi, indaga la Polizia Locale

Tragedia nel pomeriggio di mercoledì a Bellaria Igea Marina. Un ragazzo di appena 18 anni, Evan Oscar Delogu, ha perso la vita in un drammatico incidente avvenuto in via Vittor Pisani, una strada tranquilla e poco trafficata.

Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Locale di Bellaria Igea Marina, l’incidente si sarebbe verificato intorno alle 15.40. Evan stava percorrendo il rettilineo in sella alla sua moto quando, per cause ancora da chiarire, avrebbe perso improvvisamente il controllo del mezzo, andando a impattare contro un palo della luce e successivamente contro un secondo, sempre a bordo strada.

L’urto è stato devastante: nonostante il giovane indossasse regolarmente il casco, le ferite riportate si sono rivelate fatali. I sanitari del 118, giunti sul posto con ambulanza e auto medica, hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo dell’incidente, oltre ai soccorritori, sono intervenuti anche i Carabinieri e la Polizia Locale, che stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica. La strada è stata chiusa al traffico per consentire i rilievi tecnici.

Evan Delogu era figlio di Walter Delogu e fratellastro della showgirl Andrea Delogu.

"Non ho parlato ancora con i familiari - spiega il sindaco di Bellaria Igea Marina, Filippo Giorgetti - non li ho chiamati. Aspettiamo che ci sia il dissequestro della salma, che ci sia la camera ardente e andrò a trovarli". Quanto all'incidente, osserva il primo cittadino bellariese, "il ragazzo procedeva in moto su via Vittor Pisani, una strada liscia, dritta che costeggia il parco della città, in un tratto senza innesti di altre strade a destra e sinistra. Ha perso il controllo della moto ed è andato a sbattere contro un palo della luce e poi contro un secondo palo. Mi spiace veramente tanto: perdere la vita 18 anni è veramente triste. Che disastro", conclude Giorgetti.



