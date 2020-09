CRONACA Bellaria Igea Marina: ruba due paia di occhiali, arrestato

Era entrato in un negozio di ottica, interessato all'acquisto di un paio di occhiali da sole ma, dopo aver distratto il proprietario, ha rubato due paia di occhiali in esposizione ed è uscito con destrezza dal negozio.

È accaduto nella tarda mattinata del 19 settembre a Bellaria Igea Marina. Il proprietario ha così avvertito il 112. Il sospettato è stato rintracciato dopo pochi metri mentre si stava dirigendo verso la stazione ferroviaria. L'uomo, un 37enne marocchino, già noto alle forze dell’ordine per precedenti, in Italia senza una fissa dimora, è stato arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza della Stazione di Rimini Principale in attesa del rito direttissimo previsto per oggi. Stamattina, a seguito di udienza di convalida al Tribunale di Rimini, l’arresto è stato convalidato, l’uomo è stato messo in libertà ed il processo è stato fissato ai primi giorni del mese di novembre.





