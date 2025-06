Bellaria Igea Marina: ruba una bici e aggredisce i proprietari, fermato 30enne per rapina

Attimi di tensione ieri pomeriggio a Bellaria Igea Marina, dove un tentativo di furto si è rapidamente trasformato in una violenta aggressione. I Carabinieri della locale Stazione hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un cittadino marocchino di 30 anni, ritenuto responsabile di una rapina ai danni di due connazionali.

Secondo quanto ricostruito dai militari, la vicenda si è consumata in via Guidi. Una donna di 30 anni, notando un uomo in sella alla propria bicicletta appena rubata, ha tentato di fermarlo insieme al fratello, 28enne. Il presunto ladro, pur di non farsi bloccare e trattenere il mezzo, ha reagito con violenza: calci e pugni contro entrambi, nel tentativo di darsi alla fuga.

L’immediato intervento dei Carabinieri, allertati dalla vittima, ha permesso di evitare conseguenze più gravi. I militari hanno sedato la lite, recuperato la bicicletta e restituito il mezzo alla legittima proprietaria. L’uomo, senza fissa dimora e con precedenti, è stato fermato e condotto presso la Casa Circondariale di Rimini, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Dovrà ora rispondere dell’accusa di rapina.