Bellaria Igea Marina: scontro tra auto e furgone, automobilista rimane incastrato

L'incidente è avvenuto a Bellaria Igea Marina, questa mattina, in via Castellabate all'incrocio con via Garibaldi. Una vettura e un furgone si sono scontrate. Sembra che all'origine dello scontro ci sia una mancata precedenza. Sulla dinamica sta indagando la Polizia Locale intervenuta sul posto insieme al 118, che ha soccorso l'uomo a bordo dell'utilitaria Renault, che era rimasto incastrato tra le lamiere dell'abitacolo ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberarlo. Il ferito è stato trasportato al Bufalini di Cesena.

