Bellaria Igea Marina: trovato in possesso di 150 grammi di cocaina, arrestato

Nella mattinata di ieri, giovedì 9 luglio, un quarantacinquenne comasco è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri della Stazione di Bellaria Igea Marina per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. L’uomo era già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti.

Nei giorni scorsi erano giunte segnalazioni al 112 per uno strano via vai di persone, a tutte le ore del giorno e della notte, nei pressi di una abitazione nel centro della cittadina. I Carabinieri, guidati dal Luogotenente Roberto Cabras, hanno così sorvegliato la zona e successivamente perquisito la casa dell’uomo. In una scatola di derivazione dell’impianto elettrico sono stati trovati tre involucri in cellophane contenenti 150 grammi di cocaina, pronta per essere suddivisa in dosi. Durante la perquisizione, i militari hanno notato che il coperchio della scatola di derivazione era particolarmente danneggiato rispetto al resto della parete che era pulita e non presentava danni. Trovati anche un bilancino elettronico di precisione, nascosto in un contenitore per cd-rom, e altro materiale per la suddivisione in dosi della sostanza. La droga è stata sottoposta a sequestro.

L’uomo è stato arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza della Stazione Rimini Principale in attesa della celebrazione del rito direttissimo. Al termine dell’udienza di convalida svoltasi questa mattina, l’arresto è stato convalidato. L’uomo si trova ora ai domiciliari a Como, in attesa del processo che si svolgerà nei prossimi giorni.