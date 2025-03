RIMINI Bellaria Igea Marina: trovato un cadavere in una colonia abbandonata Su disposizione della Procura, la salma sarà trasferita all’ospedale Infermi per l’autopsia.

Intorno all’ora di pranzo, un cittadino ha contattato il 112 dopo aver rinvenuto un corpo senza vita mentre faceva jogging in via Del Bragozzo, a Bellaria Igea Marina. Il cadavere si trovava all’interno di una colonia abbandonata. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione locale, il Nucleo Investigativo di Rimini e il medico legale per le prime verifiche. Su disposizione della Procura, la salma sarà trasferita all’ospedale Infermi per l’autopsia. Dai primi accertamenti, si ipotizza che il decesso sia avvenuto per cause naturali.

