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Bellaria Igea Marina, via libera definitivo a via Silvio Berlusconi. Ma è scontro politico

Il decreto prefettizio autorizza l'intitolazione del tratto tra piazza del Popolo e via De Gasperi. Pd e M5S contestano la scelta: "Figura divisiva, non unisce la comunità"

17 lug 2026
Il Municipio di Bellaria Igea Marina. Nel riquadro Silvio Berlusconi
Il Municipio di Bellaria Igea Marina. Nel riquadro Silvio Berlusconi

Bellaria Igea Marina avrà una via dedicata a Silvio Berlusconi. Con il decreto firmato dalla Prefettura è arrivato il via libera definitivo all'intitolazione del tratto compreso tra piazza del Popolo e via Alcide De Gasperi, approvata dalla giunta comunale nell'ottobre scorso.

L'autorizzazione era necessaria perché dalla morte dell'ex presidente del Consiglio, avvenuta l'11 giugno 2023, non sono ancora trascorsi i 10 anni previsti dalla normativa per l'intitolazione di luoghi pubblici. La deroga concessa dalla Prefettura conclude così l'iter amministrativo, analogo a quello seguito nel 2022 per il lungomare dedicato a Raffaella Carrà.

La scelta dell'amministrazione, motivata dal sindaco Filippo Giorgetti con il ruolo svolto da Berlusconi nelle relazioni internazionali, continua però a dividere la politica locale. Il Partito Democratico critica una decisione ritenuta più "di bandiera" che legata alla storia della città, proponendo invece di dedicare una via a figure locali come gli ex sindaci Odo Fantini e Nino Vasini.

Sulla stessa linea il Movimento 5 Stelle, che definisce l'intitolazione "profondamente inopportuna". Per il senatore Marco Croatti, la coordinatrice provinciale Maria Angela Bigoli e il gruppo territoriale riminese, la toponomastica dovrebbe valorizzare personalità capaci di unire la comunità e non una figura che continua a suscitare forti contrapposizioni, contestando anche il ricorso alla deroga prevista dalla legge. La nuova strada ospiterà il civico 1 della Casa della Comunità, di prossima inaugurazione.




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