TOPONOMASTICA Bellaria Igea Marina, via libera definitivo a via Silvio Berlusconi. Ma è scontro politico Il decreto prefettizio autorizza l'intitolazione del tratto tra piazza del Popolo e via De Gasperi. Pd e M5S contestano la scelta: "Figura divisiva, non unisce la comunità"

Bellaria Igea Marina, via libera definitivo a via Silvio Berlusconi. Ma è scontro politico.

Bellaria Igea Marina avrà una via dedicata a Silvio Berlusconi. Con il decreto firmato dalla Prefettura è arrivato il via libera definitivo all'intitolazione del tratto compreso tra piazza del Popolo e via Alcide De Gasperi, approvata dalla giunta comunale nell'ottobre scorso.

L'autorizzazione era necessaria perché dalla morte dell'ex presidente del Consiglio, avvenuta l'11 giugno 2023, non sono ancora trascorsi i 10 anni previsti dalla normativa per l'intitolazione di luoghi pubblici. La deroga concessa dalla Prefettura conclude così l'iter amministrativo, analogo a quello seguito nel 2022 per il lungomare dedicato a Raffaella Carrà.

La scelta dell'amministrazione, motivata dal sindaco Filippo Giorgetti con il ruolo svolto da Berlusconi nelle relazioni internazionali, continua però a dividere la politica locale. Il Partito Democratico critica una decisione ritenuta più "di bandiera" che legata alla storia della città, proponendo invece di dedicare una via a figure locali come gli ex sindaci Odo Fantini e Nino Vasini.

Sulla stessa linea il Movimento 5 Stelle, che definisce l'intitolazione "profondamente inopportuna". Per il senatore Marco Croatti, la coordinatrice provinciale Maria Angela Bigoli e il gruppo territoriale riminese, la toponomastica dovrebbe valorizzare personalità capaci di unire la comunità e non una figura che continua a suscitare forti contrapposizioni, contestando anche il ricorso alla deroga prevista dalla legge. La nuova strada ospiterà il civico 1 della Casa della Comunità, di prossima inaugurazione.

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