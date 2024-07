INCIVILTÀ Bellaria: lite tra giovani, interviene il 118, preso a sassate [fotogallery] Gli operatori hanno presentato denuncia contro ignoti

Una ambulanza del 118 è intervenuta nella notte per curare un ferito, quando è stata presa a sassate da ignoti. L'episodio è avvenuto intorno alle 2 mattina di mercoledì. I sanitari, allertati in seguito a una rissa, sono arrivati a Igea Marina per prendersi cura di un ragazzo che aveva riportato alcune lesioni. Mentre curavano il giovane, all'interno dell'ambulanza, pronti a partire verso l'Ospedale, qualcuno ha scagliato una grossa pietra contro il mezzo, rompendo il lunotto posteriore. All'interno dell'ambulanza ha sfiorato un infermiere che stava medicando il ragazzo.

I sanitari, una volta tornati in sede, hanno presentato denuncia contro ignoti. Un grave episodio, contro chi quotidianamente presta opera di soccorso, sul quale indagano i Carabinieri.

