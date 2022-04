Bellaria: operaio 55enne precipita da impalcatura, è grave al Bufalini

Un incidente sul lavoro è avvenuto giovedì alle 9,30 all'Hotel Ambasciatori di Bellaria, in via Vespucci. Un operaio del 1967, di origine albanese, è caduto da una impalcatura alta circa 4 metri, finendo sulla pensilina della struttura. Sul posto il 118; i Vigili del fuoco, con sette unità e due mezzi. L’infortunato era rimasto bloccato sulla pensilina, il personale del 118 presente sul posto aveva portato le prime cure del caso per poi affidarlo ai vigili che tramite autoscala fornita di barella lo trasportavano dalla pensilina a terra. Il 55enne albanese ha riportato lesioni e fratture multiple e la prognosi è riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. I sanitari hanno deciso il trasferimento al Bufalini di Cesena. Sul posto polizia locale, carabinieri e medicina del lavoro per le indagini del caso.