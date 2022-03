INCIDENTE SUL LAVORO Bellaria: operaio 55enne precipita da impalcatura, è grave al Bufalini

Un incidente sul lavoro è avvenuto questa mattina all'Hotel Ambasciatori di Bellaria, in via Cristoforo Colombo. Un operaio del 1967, di origine albanese, è caduto da una impalcatura alta circa 4 metri, finendo sulla pensilina della struttura. Sul posto il 118 per un primo intervento di soccorso; i Vigili del fuoco, Polizia Locale e Carabinieri di Bellaria. Questi ultimi stanno ricostruendo l'accaduto e accertando eventuali responsabilità. Il 55enne albanese ha riportato lesioni e fratture multiple e la prognosi è riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. I sanitari hanno deciso il trasferimento al Bufalini di Cesena.

