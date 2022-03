Bellaria: operaio 55enne precipita da ponteggio, gravissimo

Un incidente sul lavoro è avvenuto questa mattina all'Hotel Ambasciatori di Bellaria, in via Cristoforo Colombo. Un operaio del 1967, di origine albanese, è caduto da un ponteggio finendo sulla pensilina della struttura. Sul posto il 118 per un primo intervento di soccorso; i Vigili del fuoco, Polizia Locale e Carabinieri di Bellaria. Questi ultimi stanno ricostruendo l'accaduto e accertando eventuali responsabilità. Le condizioni dell'uomo - stando alle prime informazioni - sono gravissime ed è stato trasportato in codice 3 al Bufalini di Cesena.