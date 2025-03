INCIDENTE Bellaria: operatore ecologico investito dal suo stesso camion

Bellaria: operatore ecologico investito dal suo stesso camion.

Grave incidente questa mattina in via Berlinguer, a Bellaria Igea Marina. Un operatore ecologico, sceso dal camion per svuotare i cassonetti, avrebbe dimenticato di inserire il freno a mano.

Il mezzo ha iniziato a muoversi e l’uomo, nel tentativo disperato di risalire per fermarlo, è rimasto schiacciato tra il camion e un’auto in sosta. Le sue urla hanno attirato l’attenzione del collega, che è riuscito a salire dal lato passeggero, arrestando il mezzo con il freno di emergenza e spegnendo il motore.

Sul posto sono intervenuti Polizia Municipale, Vigili del Fuoco e sanitari del 118. L’operaio, liberato dalle lamiere, è stato trasportato in ambulanza all’ospedale “Bufalini” di Cesena. Le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.

