RIMINI Bellaria: raccoglievano vongole con strumenti illegali, 4mila euro di multa

Raccoglievano le vongole con strumenti illegali: 65 chilogrammi di molluschi rigettati in mare e 4mila euro di multa. I pescatori, infatti, prendevano su dalla battigia le “poveracce” usando uno strumento dotato di un generatore elettrico e una pompa idraulica denominato “idrorasca”, illegale nel territorio italiano.

I pescatori “furbetti” sono stati sanzionati la notte tra lunedì e martedì quando i militari della Capitaneria di porto di Rimini e dell'Ufficio locale marittimo di Bellaria hanno posto in essere un'attività di vigilanza per verificare il rispetto della normativa vigente in materia di pesca, nello specifico, il contrasto alla pesca illegale e utilizzo di attrezzi non conformi.

Il controllo, effettuato lungo il litorale di Bellaria, ha permesso di accertare attività illecite legate alla pesca delle vongole con attrezzi non conformi alla normativa vigente. Strumenti illegali che sono stati sequestrati, così come le vongole raccolte, subito rigettate in mare perché ancora vive. In totale sono state comminate quattro multe.

