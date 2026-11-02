CRONACA Bellaria, rapina a mano armata e scippi: arrestato un 43enne L'uomo è accusato di una serie di colpi commessi tra il 12 e il 18 ottobre. Tra le vittime una 77enne rimasta gravemente ferita. Decisive le immagini delle telecamere.

Bellaria, rapina a mano armata e scippi: arrestato un 43enne.

Un 43enne di Bellaria Igea Marina, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai Carabinieri in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Rimini. L'uomo è indagato per una serie di rapine e furti con strappo commessi tra il 12 e il 18 ottobre.

Il primo episodio risale alla notte del 12 ottobre, quando un uomo con il volto coperto e armato di coltello avrebbe minacciato il dipendente di un minimarket, portando via l'incasso. Nei giorni successivi si sono verificati altri scippi, tra cui quello ai danni di una 77enne: avvicinata alle spalle da un uomo in bicicletta, è caduta a terra durante lo strappo della borsa, riportando gravi lesioni.

Grazie alle immagini delle telecamere pubbliche e private, i Carabinieri hanno ricostruito gli spostamenti del sospettato, rintracciato poche ore dopo l'ultimo episodio mentre pedalava sulla bicicletta ritenuta utilizzata per i colpi.

Durante una perquisizione sono stati sequestrati indumenti corrispondenti a quelli ripresi nei filmati e parte della refurtiva. Eseguita l'ordinanza, il 43enne è stato trasferito nel carcere di Ferrara, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

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