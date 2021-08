Bellaria: rientra nonostante provvedimento di espulsione, scoperto dai Carabinieri

Lo hanno fermato mentre viaggiava a bordo di un auto. I Carabinieri di Bellaria Igea Marina hanno così scoperto un uomo di nazionalità marocchina, R.J., classe ’83 che era rientrato clandestinamente nel territorio nazionale prima dei 3 anni dall'espulsione avvenuta nell'anno 2018, non ottemperando al provvedimento emesso dalla Prefettura di Rimini. Per questo è stato arrestato. Giudicato per direttissima, è stato sottoposto all’obbligo di firma e con processo rinviato a settembre.