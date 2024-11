Bellaria: scende dall’auto per soccorrere una persona e viene aggredito dal branco

Non è la prima volta che accade tra le province di Rimini e Forlì-Cesena e il fatto sta inquietando i cittadini.

Lo scorso lunedì, poco dopo le 19, un 53enne, che percorreva con l'auto la strada per Villa Torlonia, tra Bellaria e San Mauro, si è fermato per soccorrere una persona che pareva essere in difficoltà; ma all'improvviso, nel buio, sono comparsi quattro o cinque individui che lo hanno massacrato di botte, ordinandogli di consegnare loro tutto quello che aveva.

Non paghi, secondo il racconto dell'aggredito, il gruppo avrebbe minacciato anche i cani che erano in auto con lui. Una volta compiuta l’aggressione, il gruppetto si allontanato facendo perdere le proprie tracce, mentre il ferito è stato costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Bellaria che stanno ora conducendo le indagini insieme ai colleghi del nucleo investigativo di Rimini.

Negli ultimi tempi, episodi simili sono avvenuti anche a Cesenatico. Vittime due cittadini stranieri in bicicletta e, in un altro caso, una persona disabile che è stato legato, incappucciato, malmenato e rapinato.