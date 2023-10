CRONACA Bellaria, scontro sulla Statale 16: chiusa la carreggiata sud [foto e video]

È stato necessario chiudere la Statale 16, in direzione Rimini, per un incidente avvenuto a Bellaria. Erano circa le 18 di domenica quando due auto – una Fiat Sedici e una Kia Ceed - si sono scontrate all'altezza di un cavalcavia. Secondo le prime testimonianze, ci sarebbero dei feriti. La Fiat Sedici è rimasta incidentata nella parte anteriore sinistra, tanto che sono esplosi due airbag, mentre la Kia è rimasta danneggiata nel posteriore; dinamica che farebbe pensare ad un tamponamento.

Pesanti le ripercussioni sul traffico. Sul posto sono intervenuti il 118, un mezzo della Croce Rossa e i Vigili del Fuoco. La Polizia Stradale, impegnata nella gestione del traffico e la messa in sicurezza della strada, dovrà anche far luce sulle cause del sinistro.

