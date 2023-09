CRONACA Bellaria: scoperta famiglia che viveva nel sotterraneo di un negozio, senza acqua e finestre All'interno tre ragazzini, in una condizione di estremo degrado, tra muffa e sporcizia

La scorsa settimana Polizia Locale di Bellaria Igea Marina e Ausl di Rimini hanno controllato diverse attività gestite da cittadini originari del Bangladesh nelle vie principali della città. Particolare attenzione agli aspetti riguardanti igiene e sovraffollamento, visto che i negozi sono spesso utilizzati come dormitori. Durante un controllo, gli agenti, insospettiti dal cattivo odore, hanno scoperto un sotterraneo nel quale alloggiava un'intera famiglia. Accedendo da un botola, nel locale sono stati trovati due minorenni di 10 e 13 anni ed una ragazza appena maggiorenne. La famiglia viveva di fatto in condizioni disperate, tra muffa e fornelli di fortuna, senza un’adeguata areazione; il locale era infatti privo di finestre e senza collegamento alla rete idrica. È stata così emessa un'ordinanza sindacale urgente per lo sgombero immediato e per trovare una sistemazione alla famiglia.

