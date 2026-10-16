Bellaria, sorpreso mentre cede cocaina: arrestato un 20enne

Un 20enne di Bellaria Igea Marina, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri con l’ipotesi di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato sorpreso in centro mentre, secondo quanto ricostruito dai militari, cedeva una dose di cocaina a un 41enne proveniente dal Cesenate.

L’acquirente è stato identificato e segnalato alla Prefettura di Rimini come assuntore per uso personale. I Carabinieri hanno poi esteso i controlli all’abitazione del 20enne, dove avrebbero trovato altre 30 dosi di cocaina nascoste nelle tasche di un giubbotto e 2.780 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Droga e denaro sono stati sequestrati. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Rimini, il giovane è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio con rito direttissimo previsto per questa mattina.







