Bellaria, sorpreso nella cella frigorifera: arrestato un 35enne

Un uomo di 35 anni, cittadino romeno, è stato arrestato dai Carabinieri di Bellaria Igea Marina con l’ipotesi di rapina impropria. Secondo la ricostruzione, si sarebbe introdotto nella cella frigorifera di una struttura ricettiva, sottraendo diversi generi alimentari. Sorpreso durante l’azione, avrebbe cercato di fuggire opponendo resistenza e facendo cadere a terra una dipendente, che non ha avuto bisogno di cure mediche. La refurtiva è stata recuperata e restituita. Il 35enne è stato condotto nelle camere di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo.







