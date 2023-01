Bellaria: trovati in strada due corpi senza vita, ipotesi omicidio-suicidio [video]

Le immagini del ritrovamento

Nel pomeriggio di sabato, in via Rossini a Bellaria, sono stati ritrovati per strada i corpi senza vita di un uomo e di una donna. Lui ottantenne, lei di 70 anni, entrambi di San Mauro Pascoli, si erano dati appuntamento nella via che costeggia la Statale Adriatica. Sul posto i Carabinieri, oltre alla Polizia locale, per le indagini del caso e per approfondire i contorni della vicenda. La prima ipotesi è quella di un omicidio-suicidio.

Da una prima ricostruzione, pare che l'uomo sia sceso dalla macchina, avrebbe sparato alla donna e poi, tornato in auto, si sarebbe ucciso. Le vittime non sarebbero sposate ma avrebbero avuto una relazione: i due si sono incontrati davanti all''Istituto Giordano, dove erano arrivati entrambi con le rispettive auto. La dinamica dei fatti - avvenuti poco dopo le 16 - è ancora da chiarire ma vi sarebbero dei testimoni.