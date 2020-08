Bellaria: vandali devastano la spiaggia del Bagno 86. Danni per migliaia di euro

Nella notte fra lunedì e martedì ignoti vandali hanno creato ingenti danni al Bagno 86 di Bellaria. Questa mattina, all'alba, il bagnino ha trovato lettini tagliati, ribaltati o gettati in mare, ma anche ombrelloni, paletti, pedane e tavolini danneggiati e anche mosconi e pedalò slegati e mandati alla deriva in acqua. "Dobbiamo ancora fare la conta dei danni - commenta il titolare dello stabilimento a Riminitoday - ma ce ne saranno per diverse migliaia di euro". Sulla sabbia sono state trovate anche molte bottiglie di superalcolici vuote, acquistate con tutta probabilità nei minimarket vicino alla spiaggia. Dai video di sicurezza gli autori sembrerebbero avere fra i 16 e i 17 anni.

Su facebook il gestore dello stabilimento condivide un video della situazione in spiaggia di questa mattina.