Bellariva, incendio in un ex hotel occupato: evacuata la struttura.

Un incendio è scoppiato nel primo pomeriggio di ieri in una ex struttura alberghiera situata in via Fano, nella zona di Bellariva, a Rimini. L’allarme è scattato attorno alle 14, quando alla centrale operativa dei vigili del fuoco è giunta la segnalazione di fumo e fiamme provenienti dall’edificio.

Il rogo avrebbe interessato diverse aree della palazzina, propagandosi rapidamente su due piani. Secondo le prime informazioni, lo stabile era occupato da stranieri che sono stati fatti evacuare in via precauzionale. Fortunatamente, non si registrano feriti. L’immobile, recentemente ristrutturato, era in attesa dell’autorizzazione per il cambio di destinazione d’uso da alberghiero a residenziale. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Rimini, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza e negli accertamenti per chiarire le cause dell’incendio.

