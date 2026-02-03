Bellariva: ritrovato un ordigno bellico vicino ai binari

Rinvenuto un ordigno bellico vicino ai binari della ferrovia a Bellariva. Erano circa le 10.30 quando è scattato l’allarme da parte dei tecnici di Rfi impegnati nelle normali attività di controllo linea, nei pressi della fermata del Metromare di via Chiabrera.

Interrotta la circolazione ferroviaria sulla linea Rimini–Riccione, con forti disagi lungo tutto il tratto Bologna-Ancona, è poi gradualmente ripresa a partire dalle 12.15. Al momento non è ancora chiaro come l’ordigno sia arrivato nella zona. Per motivi di sicurezza l’area era stata isolata.

Verificata da parte degli artificieri - interessati dalla Polizia ferroviaria - la non pericolosità degli ordigni e in attesa della loro definitiva rimozione, è arrivato il nulla osta alla ripresa del traffico ferroviario. A causa della sospensione della circolazione alcuni treni Frecciarossa, Intercity e del Regionale hanno subito ritardi e/o cancellazioni.

Sul posto sono intervenuti anche la Polizia Locale, alcune pattuglie della Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco.