Bellariva: sorpreso ancora a vendere alcolici dopo la mezzanotte: minimarket chiuso 15 giorni

La polizia locale di Rimini ha disposto su ordine della Prefettura la sospensione dell’attività per 15 giorni per un minimarket di viale Regina Margherita a Bellariva. L'esercizio è stato sorpreso a vendere alcolici dopo la mezzanotte. Una violazione già commessa nei mesi scorsi e che dunque ha comportato oltre alla sanzione amministrativa anche la chiusura del negozio. Le sanzioni per gli esercizi che vendono alcool dopo le 24 vanno da 5.000 a 20.000 euro, con la recidiva nel biennio che prevede la sospensione dell’attività da 7 fino a 30 giorni. “Su questo versante continuiamo e continueremo ad avere un'attenzione molto alta – è il commento dell’assessore alla polizia locale Juri Magrini - La vendita di alcolici con modalità illegali è un fenomeno che interessa soprattutto i minorenni. È quindi un problema sociale, che tocca molte famiglie, sul quale chi opera per la sicurezza ha il dovere di intervenire con la massima decisione".