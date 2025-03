REGIONE MARCHE Benessere: ad Ascoli Piceno il gotha all'International Quality Life Forum Il Presidente Acquaroli: "Valorizzazione della Regione come terra del benessere"

“Un'opportunità per valorizzare la nostra identità e cultura, aspetti che troppo spesso diamo per scontati, ma che rappresentano una risorsa straordinaria”. Così il Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, ospite all'International Quality Life Forum che ad Ascoli Piceno riunisce esperti, istituzioni e rappresentanti del mondo accademico e imprenditoriale, anche da Australia e Stati Uniti. Marche 'terra di Benessere', definita per legge in linea – aggiunge Acquaroli sul palco del Teatro dei Filarmonici – con una visione della sanità, che punta a rafforzare il territorio e fornire a tutti i cittadini una rete sanitaria funzionante, anche per migliorare la prevenzione e l'appropriatezza delle prestazioni erogate".

Tre tavole rotonde e la sottoscrizione della Carta di Ascoli che sancisce l’impegno dei firmatari a promuovere la qualità della vita per tutti. “L'obiettivo – sottolinea l'assessore alle Attività Produttive Andrea Maria Antonini - è che questo appuntamento diventi un modello da seguire, partendo proprio da Ascoli e dalle Marche”.

Padrone di casa Massimiliano Ossini, conduttore di UnoMattina e ascolano d'adozione: “Dobbiamo coinvolgere le istituzioni, le imprese e i cittadini – esorta - ognuno di noi ha un ruolo da svolgere. La nostra regione potrebbe diventare capofila aiutando a promuovere il benessere su scala nazionale”.

Sul finale l'accademico Paolo Galli, scienziato insignito di prestigiosi riconoscimenti internazionali, ha enfatizzato il valore della ricerca scientifica e delle best practices per costruire un futuro in cui qualità della vita e sostenibilità siano al centro delle politiche pubbliche e private.

