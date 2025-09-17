Beni confiscati alla criminalità, Emilia-Romagna ai primi posti per il riutilizzo sociale

La Regione Emilia-Romagna si conferma tra le più virtuose in Italia per il riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Un primato di cui andare fieri, per l'assessora regionale alla Legalità Elena Mazzoni, che ha ricordato come l’obiettivo sia “restituire i beni ai territori dando a essi la giusta valorizzazione sociale, perché sulla nostra pelle – ha aggiunto – abbiamo scoperto di essere vulnerabili alle infiltrazioni mafiose, col processo Aemilia”. Gli interventi riguardano Bologna, Reggio Emilia, epicentro dell'inchiesta Aemilia, con la riqualificazione di una villa a Rivalta e di una villetta a Pieve Modolena, che ospiteranno famiglie in difficoltà, altra emergenza in Regione, ha sottolineato Mazzoni, e servizi di prossimità. A Sorbolo Mezzana, Parma, sarà recuperata una intera palazzina di 13 alloggi, mentre a Modena e Castelnuovo Rangone alcuni immobili confiscati diverranno spazi culturali e centri di promozione della legalità.

Nel video l'intervento di Elena Mazzoni, assessora alla Legalità Emilia Romagna







