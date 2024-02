POLITICA ITALIA Benifei (eurodeputato Pd): "Ursula von der Leyen sui pesticidi ha utilizzato un trucco" A Roma attesa per l'ingresso dei trattori in città, ma gli agricoltori sono divisi e le manifestazioni sono state annullate

A Roma c'è attesa per l'ingresso dei trattori nel centro della città, ma la prevista manifestazione a San Giovanni è stata annullata ieri sera. In queste ore gli agricoltori in protesta stanno decidendo se far entrare pochi mezzi, tra San Giovanni e Colosseo, in rappresentanza degli altri mezzi che restano in attesa nella periferia della Capitale, mentre altri annunciano un corteo sul Grande Raccordo Anulare per questa sera, dalle 21. Il capo delegazione del Partito Democratico al Parlamento Europeo, Brando Benifei, commenta le ultime decisioni europee come quella di ritirare il regolamento sui pesticidi.

Nel video l'intervista a Brando Benifei, capo delegazione Partito Democratico al Parlamento Europeo

