ITALIA Benzinai: sciopero congelato, in attesa del decreto

Tra il governo e i benzinai scatta la tregua e lo sciopero proclamato per il 25 e 26 gennaio, già pubblicato sul sito del garante, per ora resta congelato. Per revocarlo, i gestori delle pompe vogliono prima vedere il testo del decreto sulla trasparenza dei carburanti che, tra le altre cose, dovrebbe obbligarli ad esporre anche il prezzo medio giornaliero, dovrebbe inasprire le sanzioni per chi non si adegua e fissare un tetto al prezzo in autostrada. Il testo del decreto, approvato d'urgenza il 10 gennaio per contrastare l'aumento della benzina scattato col ritorno delle accise a inizio anno, secondo fonti del governo potrebbe essere pubblicato a partire da oggi in Gazzetta Ufficiale. Il governo ha assicurato intanto l'avvio di un confronto con il settore a partire da martedì.

