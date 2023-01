Benzinai: stop allo sciopero

Si ferma lo sciopero, ma 'la mobilitazione resta in piedi'. E' il Presidente della Fegica, Roberto Di Vincenzo, al termine dell'incontro convocato alle 15 al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con il Ministro Urso che, da Bruxelles, mentre auspicava il dietrofront per ridurre i disagi dei cittadini, annunciava anche impegno continuativo del Governo per il riordino del settore.

Revocata l'astensione per la giornata di domani, dunque, da parte di Fegica e della Figisc-Anisa Confcommercio, mentre già Faib Confesecenti aveva scelto di limitare lo sciopero alle 24 ore. "Il Ministero è interlocutore positivo – dicono – ma persistono criticità, manca la concretezza per immaginare interventi sui problemi del settore e di contenimento strutturale dei prezzi. E non piacciono gli emendamenti al decreto che “non rimuovono l'intenzione – dicono - di individuare i benzinai come i destinatari di adempimenti confusi, controproducenti e accusatori".

Il confronto si sposta ora in Parlamento - già oggi un incontro con tutti i gruppi – “perché il decreto trasparenza raccolga le modifiche necessarie in sede di conversione”.

