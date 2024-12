POLITICA ITALIA Beppe Grillo annuncia battaglia: "Il Movimento 5 Stelle è morto" A bordo di un carro funebre attacca Giuseppe Conte chiamandolo "Mago di Oz"

Nuovo capitolo della telenovela a 5Stelle, il fondatore e garante Beppe Grillo, con un efficace conto alla rovescia ha annunciato importanti annunci sui suoi canali social, per poi presentarsi alla guida di un carro funebre. Si riferisce a Giuseppe Conte come al “mago di Oz”, a suo dire soffre di “una leggera psicosi, una sindrome compulsiva di ripetizione a specchio”, per poi dire che i valori del Movimento, voluti da lui e da Casaleggio, sono stati traditi. “Il modo di comportarsi di Oz – ha proseguito – è stata la carta vincente per disintegrare il Movimento nella sua identità”.

Nel Consiglio dei ministri l'esame definitivo del decreto legislativo sulla revisione del regime impositivo dei redditi, Irpef e Ires. Il bonus Natale è invece contenuto in un altro decreto. C'è anche un altro decreto, del presidente della Repubblica, con modifiche al regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato per semplificare e accelerare le procedure di spesa e contabili.

Nel governo è entrato Tommaso Foti al posto di Raffaele Fitto, ora in Europa, dunque le deleghe restano in casa Fratelli d'Italia, che si prepara alla sua tradizionale festa giovanile, Atreju, da domenica 8 dicembre al 15. Quest'anno il luogo prescelto è quanto mai iconico, addirittura il Circo Massimo: quasi certamente tra gli ospiti anche il presidente argentino Javier Milei.

Nel video l'intervento di Beppe Grillo, fondatore Movimento 5 Stelle

