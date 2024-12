Beppe Grillo annuncia il nuovo partito, i deputati 5Stelle difendono Conte

Nel video l'intervento sui social di Beppe Grillo, e le interviste a Vittoria Baldino, deputata Movimento 5 Stelle, e a Francesco Silvestri, capogruppo deputati Movimento 5 Stelle

E' ancora guerra all'interno del Movimento 5 Stelle. Beppe Grillo, dopo aver chiesto e ottenuto la ripetizione del voto avvenuto nel corso dell'evento Nova, che sarà online il 5 e 6 dicembre, sui suoi social pubblica un video nel quale parla a bordo di un carro funebre, definisce Giuseppe Conte “Mago di Oz”: “Soffre di una sindrome compulsiva di ripetizione a specchio”, dice, per poi annunciare, in pratica, la nascita di un nuovo movimento, perché questo, attacca, è stato disintegrato da Conte. “Ho un'idea che vi svelerò dopo – continua – Ma non finisce qui. Andate a votare o andate per funghi: non mi offendo, non vi conosco neanche più. Ma questo Movimento avrà un altro decorso, e meraviglioso, che ci siate voi o no”, conclude. Intanto Fratelli d'Italia, che domenica inizierà la tradizionale festa giovanile, Atreju, nientepopodimeno che al Circo Massimo, ha eletto per acclamazione Galeazzo Bignami nuovo capogruppo alla Camera. Prende il posto di Tommaso Foti, divenuto ministro per sostituire Fitto andato in Europa, e che ha partecipato al suo primo consiglio dei ministri. La presidente del Consiglio Meloni ha mantenuto per sé il coordinamento delle politiche per il Sud e avviato una ricognizione nel governo su quanto già realizzato, per rafforzare lo sviluppo del Mezzogiorno. Inoltre dall'8xmille dell'Irpef sono arrivati 63 milioni e mezzo di euro che il governo ha deciso di devolvere al recupero dalle tossicodipendenze e altre dipendenze patologiche.

