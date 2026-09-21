POLITICA ITALIA Beppe Grillo smentisce: "Non farò un nuovo partito" Giovedì in Consiglio dei ministri dovrebbe arrivare il decreto sul tetto massimo degli stranieri a scuola

Attesa per giovedì pomeriggio la prossima riunione del Consiglio dei ministri, dove dovrebbe approdare il decreto annunciato domenica dalla presidente Meloni, ossia il tetto massimo agli alunni stranieri per classe e il divieto di indossare burqa e niqab, nonostante l'associazione presidi abbia detto di non aver mai visto studenti col burqa, e che la circolare già esistente che stabilisce un tetto del 30% massimo di studenti stranieri è inapplicata e inapplicabile, poiché gli studenti non possono essere cacciati dalla scuola.

Gli studenti stranieri inoltre sono quasi un milione ma solo un terzo potrebbe essere interessato alla nuova norma, che non può essere applicata, inoltre, a quelli con cittadinanza europea. Le regioni più coinvolte sarebbero comunque Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna. Di scuola inclusiva ha parlato anche il cardinale Matteo Zuppi, aprendo i lavori del consiglio Cei. “Non possiamo accettare – ha detto – che il luogo di nascita, la condizione economica, fisica o il contesto sociale determinino le opportunità di apprendimento di un ragazzo.

Una scuola autenticamente inclusiva è uno dei più potenti strumenti di giustizia e di pace”. All'inizio dell'anno scolastico, ha aggiunto, “auguriamo alle nostre scuole di essere luoghi in cui nessuno si senta escluso”. Torna a parlare anche Beppe Grillo, dai microfoni di Pulp Podcast di Fedez, ed esclude di voler fondare un partito: “Non ho il potere di farlo, né le facoltà – puntualizza – Posso solo dare degli input a delle idee”. Poi la stoccata a Vannacci: “Fascismo, nazionalismo, sono malattie infantili, come gli orecchioni. Lui è una decalcomania, più gli sputi sopra più si appiccica”.

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