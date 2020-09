Berlusconi: blando coinvolgimento polmonare, 'E' una fantasia il supporto respiratorio'

Parla di un "blando coinvolgimento polmonare" il bollettino del prof. Alberto Zangrillo che fa il punto sullo stato di salute dell'ex premier Silvio Berlusconi positivo al Covid-19 e ricoverato a Milano al San Raffaele nel reparto solventi. Il tampone del 2 settembre "era programmato - dice Zangrillo - .

Abbiamo rilevato una positività in un soggetto che ho definito asintomatico. Il ricovero è necessario perché è a rischio per età e patologie precedenti ma siamo in una situazione clinica tranquilla e confortante. Ieri ho rilevato un blando coinvolgimento polmonare" e aggiunge: "le narrazioni relative ai supporti di ossigenoterapia appartengono alla fantasia". Quanto all'umore del fondatore di Forza Italia, "non è dei migliori. E anche il mio", chiosa Zangrillo.



