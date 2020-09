Berlusconi dimesso dal San Raffaele. L'appello agli studenti: "Rispettate le regole"

L'ex premier Silvio Berlusconi ha lasciato il San Raffaele di Milano dove era ricoverato da giovedì 3 settembre dopo essere risultato positivo al test Covid-Sars2. Appena uscito dal padiglione D del San Raffaele di Milano, Silvio Berlusconi ha ricevuto diversi applausi da alcuni sostenitori che lo hanno atteso in cortile. In tanti si sono anche affacciati alle finestre dei padiglioni vicini dell'ospedale. Berlusconi è uscito indossando la mascherina, in abito blu e camicia azzurra e cravatta blu a pois colorati.



"E' stata la prova più pericolosa della mia vita" ha detto l'ex premier. "Anche questa volta l'ho scampata" ha dichiarato, spiegando che "la condivisione che ho sentito attorno a me mi ha consentito di superare i momenti più difficili, che sono stati tanti nei primi tre giorni". "Ognuno di noi - ha proseguito - è esposto al rischio di contagiare gli altri, rinnovo a tutti l'appello alla massima responsabilità personale e sociale"."Il mio pensiero va prima di tutto ai tanti ammalati di covid e alle loro famiglie", ha aggiunto, ricordando che "nelle scorse settimana prima di ammalarmi avevo lanciato numerosi appelli a non sottovalutare il pericolo". Il leader di Forza Italia ha ringraziato della vicinanza ricevuta da parte di "tanti rappresentanti delle istituzioni, a cominciare dal presidente Mattarella, e anche da moltissimi cittadini estranei alla politica. Da tanti sostenitori ma anche da tanti avversari politici".

Un pensiero anche al primo giorno di scuola. "Oggi - ha dichiarato - è il giorno in cui milioni di bambini tornano a scuola: è una notizia positiva, segno di ritorno alla normalità" ma "è un passaggio delicatissimo". "Rivolgo agli studenti un affettuoso in bocca al lupo" e "un forte richiamo al rispetto rigoroso delle regole sanitarie - ha aggiunto -. Fatelo per voi stessi, per i vostri nonni, insegnanti e genitori che potreste contagiare".

Berlusconi resterà in isolamento, secondo quanto si è appreso probabilmente nella sua residenza di Arcore, fino a quando non avrà un secondo tampone negativo. L'ex premier era stato ricoverato nella notte del 3 settembre al San Raffaele di Milano dove ha quindi trascorso 12 giorni