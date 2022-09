POLITICA ITALIANA Berlusconi e Salvini: "Serve esecutivo compatto per affrontare l'emergenza energia" Ribadita comunità di intenti con Giorgia Meloni. Bocche cucite sui nomi dei Ministri ma Salvini mette le mani avanti sull'Agricoltura alla Lega. Letta: nel Pd serve confronto su tutto, anche nome e simbolo

Ad Arcore nel pomeriggio primo incontro dopo le elezioni tra Salvini e Berlusconi. In un comunicato congiunto dichiarano che è necessario dare presto all'Italia un esecutivo compatto, di alto livello, capace di affrontare sfide complicate a partire proprio dall'emergenza originata dai prezzi record dell'energia. Ribadita massima comunità di intenti con Giorgia Meloni che anche oggi ha scelto gli uffici di Montecitorio per tenere riunioni ed incontri. La leader di Fratelli d'Italia ha ricevuto ampia solidarietà, anche di Conte e Calenda, per il tweet in cui la giornalista Rula Jebreal l'ha attaccata citando i trascorsi del padre. Sui nomi della futura squadra di Governo, intanto, bocche cucite. Sull'ipotesi di un ritorno di Salvini al Ministero degli Interni, il deputato di Fratelli d'Italia Fabio Rampelli, dribbla la domanda: “Non c'è ancora un incarico ufficiale per la Presidenza del Consiglio. Figuriamoci se possono esserci ora i nomi dei ministri...”. Il leader del carroccio mette intanto le mani avanti sul Ministero dell'Agricoltura già guidato in passato da Zaia e Centinaio. Sul fronte opposizione il segretario del Pd Enrico Letta si rivolge agli iscritti sul Congresso Costituente "Abbiamo perso – scrive in una lettera - ma ne usciamo vivi” ora serve un confronto su tutto, compresi nome, simbolo e alleanze.

