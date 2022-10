Berlusconi: 'Ho risentito Putin", imbarazzo nella maggioranza

Berlusconi fa saper di aver 'riallacciato i rapporti con Putin' e si annovera come 'primo dei suoi cinque veri amici'. Che rincara: 'Alla Giustizia Meloni vuole Nordio, ma poi ha detto sì a Casellati'. Imbarazzo nella maggioranza. 'Inopportuno', dice Lupi. 'Frasi in libertà' per La Russa. Intanto Meloni punta ad accelerare sulla formazione del governo e, anche con la sponda del Colle, punta a far presto per evitare ulteriori strappi. Fino ad immaginare il giuramento del nuovo governo anche sabato. Oggi i voti per eleggere gli uffici di presidenza di Senato e Camera: vicepresidenti, questori e segretari d'aula.

Alta tensione tra Terzo Polo e Pd per gli incarichi che spettano alle opposizioni: 'Usciremo dall'Aula al momento del voto', dice Calenda.

Sono oltre 500 i progetti di legge depositati in questo inizio legislatura alla Camera e al Senato, ma tra quelli destinati a far discutere c'è senz'altro quello presentato dal senatore di FI Maurizio Gasparri che punta a modificare il riconoscimento della capacità giuridica del concepito. Un disegno di legge che l'opposizione definisce già "anti-abortista" e che sarebbe "aggravato" dall'altro testo, sempre a prima firma Gasparri, con il quale si propone di istituire la "Giornata del nascituro". Proposte "inaudite", commenta la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi.