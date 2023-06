POLITICA ITALIA Berlusconi, il cordoglio della politica. La presidente del Consiglio Meloni: "Era un combattente" Il presidente Mattarella: "Ha plasmato una nuova geografia della politica italiana". Matteo Salvini: "Piango raramente, oggi è uno di quei giorni"

La fine di un'era, titola la stampa italiana, per la morte di quello che, per trent'anni, è stato il protagonista indiscusso della storia italiana. Dopo il ricovero lo scorso 5 aprile, al San Raffaele di Milano, e la degenza durata oltre un mese, sembrava essersi ripreso, ma venerdì scorso si è reso necessario un nuovo ricovero. Condizioni precipitate improvvisamente dopo tre notti definite tranquille dai bollettini medici: i figli arrivati con urgenza in mattinata, prima dell'annuncio del decesso. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni affida ad un videomessaggio le sue parole. “Profonda tristezza” per il presidente della Repubblica Mattarella “la sua leadership ha contribuito a plasmare una nuova geografia della politica italiana. Persona dotata di grande umanità – conclude – e imprenditore di successo, un innovatore nel suo campo”. “Grande uomo e grande italiano” per Matteo Salvini, che ha annullato tutti gli appuntamenti pubblici, “Ci saluta uno dei più grandi di sempre – ha aggiunto – Ma soprattutto perdo un amico. Sono distrutto e piango raramente, oggi è uno di quei giorni”. Per Matteo Renzi “Oggi tutti devono riconoscere che il suo impatto sulla vita politica, economica, sportiva, televisiva, è stato senza precedenti”. Per Giuseppe Conte “anche chi lo ha affrontato da avversario politico deve riconoscere che non gli sono mancati coraggio, passione e tenacia”. “Si chiude un'epoca” dice la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, che ha mostrato vicinanza al dolore della famiglia, dei suoi cari e di tutta Forza Italia, “tutto ci ha divisi dalla sua visione politica – ha concluso Schlein – resta però il rispetto”. “Per me è stato un fratello maggiore”, ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa. Condoglianze anche dalla presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola, “Ha lasciato il segno, grazie Silvio: combattente, protagonista della politica in Italia e in Europa”. La notizia ha subito fatto il giro del mondo: la salma sarà spostata ad Arcore, nella sua casa di Villa San Martino, prima dei funerali di Stato nel Duomo di Milano.

Nel servizio il videomessaggio di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: